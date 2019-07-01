Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi onun gördüğü hakkında onunla mücâdele mi edeceksiniz? Necm Suresi 11-12 HADİS: Kimin eliyle bir kimse Müslüman olursa, onun için Cennet vacip olur. Camiü's-Sağir Hadis No: 8435

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