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1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

01 Temmuz 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi onun gördüğü hakkında onunla mücâdele mi edeceksiniz?

Necm Suresi 11-12

HADİS:

Kimin eliyle bir kimse Müslüman olursa, onun için Cennet vacip olur.

Camiü's-Sağir Hadis No: 8435

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