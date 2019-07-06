Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Erkekler sizin de, kızlar Allah'ın mı? Nasıl da zâlimâne bir taksim bu?

Necm Sûresi 21-22

HADİS:

Kim ki, bir musîbete uğrar da bu musîbetin üzerinden zaman geçmiş olsa bile onu her hatırladığında “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn [Şüphesiz biz Allah'a âidiz ve yine O'na döneceğiz]” derse, Allah onun için musîbete uğradığı günde kazandığı sevap gibi sevap yazar.

Camiü's-Sağir Hadis No: 8453