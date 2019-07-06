06 Temmuz 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Erkekler sizin de, kızlar Allah'ın mı? Nasıl da zâlimâne bir taksim bu?
Necm Sûresi 21-22
HADİS:
Kim ki, bir musîbete uğrar da bu musîbetin üzerinden zaman geçmiş olsa bile onu her hatırladığında “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn [Şüphesiz biz Allah'a âidiz ve yine O'na döneceğiz]” derse, Allah onun için musîbete uğradığı günde kazandığı sevap gibi sevap yazar.
Camiü's-Sağir Hadis No: 8453
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