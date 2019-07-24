Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Lût kavminin beldesini de O havaya kaldırıp yere çarptı. Necm Sûresi: 53 HADİS: Kim Allah’tan çokça bağışlanma dilerse, Allah onun için her üzüntüden bir kurtuluş, her sıkıntıdan bir çıkış kapısı verir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Camiü’s-Sağir, No: 8508

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