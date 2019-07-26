Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinin nimetlerinden hangisinde şüpheye düşersin? Necm Sûresi: 55 HADİS: Kim bir kabda yemek yer, sonra da onu iyice sıyırırsa o kab kendisi için Allah’tan bağışlanma diler. Camiü’s-Sağir, No: 8519

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