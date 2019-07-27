Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte bu Peygamber de evvelkiler gibi bir sakındırıcıdır. Necm Sûresi: 56 HADİS: Kim bir toplulukla hurma yerse, onların izni dışında ikişer ikişer yemesin. Camiü's-Sağir Hadis No: 8520

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