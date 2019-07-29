Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şimdi siz bu Kur’ân’a mı şaşıyorsunuz? Ağlayacak yerde gülüyorsunuz. Necm Suresi 59-60 HADİS: Hayâ örtüsünü atan kimsenin arkasından konuşmak gıybet değildir. Camiü's-Sağir Hadis No: 8525

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