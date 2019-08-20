Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “İçimizden bir beşere mi uyacağız?” dediler. “O zaman sapıtmış ve çıldırmış oluruz.” Kamer Sûresi: 24 HADİS: Kur’ân’ı ezberleyeni Allah, ölünceye kadar aklından faydalandırır; şuurunu elinden almaz. Camiü’s-Sağir, No: 8620

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