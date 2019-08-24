Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sonra onlar arkadaşlarını çağırdılar; o da kılıcını alıp deveyi kesti. Kamer Sûresi: 29 HADİS: Yanında Allah’a isyan sayılan bir iş yapılıp bunu çirkin gören kişi orada bulunmayan gibidir. Kim de orada bulunmadığı halde hoşnutluk gösterirse orada bulunmuş gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 8634

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