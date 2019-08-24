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24 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

24 Ağustos 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sonra onlar arkadaşlarını çağırdılar; o da kılıcını alıp deveyi kesti.

Kamer Sûresi: 29

HADİS:

Yanında Allah’a isyan sayılan bir iş yapılıp bunu çirkin gören kişi orada bulunmayan gibidir. Kim de orada bulunmadığı halde hoşnutluk gösterirse orada bulunmuş gibidir.

Camiü’s-Sağir, No: 8634

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