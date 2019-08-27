Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Lût kavmi de kendilerini Allah’ın azâbından sakındıran peygamberlerini yalanlamıştı. Kamer Sûresi: 33 HADİS: Öfkesini yutandan Allah azabını çevirir. Dilini koruyanın da Allah kusurlarını örter. Camiü’s-Sağir, No: 8668

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