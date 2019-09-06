Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki mücrimler dünyada sapıklık, âhirette de çılgın ateş içindedirler. Kamer Sûresi: 47 HADİS: Samimî olarak Allah’tan şehidlik dileyen kimse yatağında da ölse Allah onu şehitlerin mertebesine ulaştırır. Camiü’s-Sağir, No: 8727

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