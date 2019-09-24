Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O iki denizden inciler, mercanlar çıkar. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 22-23 HADİS: Akşamla yatsı arasında namaz kılan kimsenin bu namazı Allah’a çokça tevbe edenlerin namazıdır. Camiü’s-Sağir, No: 8804

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