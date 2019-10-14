Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sanki o kadınlar birer yakut ve mercandır. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 58-59 HADİS: Kim bir hastayı ziyaret ederse, dönünceye kadar Cennet bahçesi içerisindedir. Camiü’s-Sağir, No: 8843

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