Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Cennetler ki yem yeşil... Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 64-65 HADİS: Kim ki çocuğu ölmüş bir kadını teselli ederse Cennette ona bir aba giydirilir. Camiü’s-Sağir, No: 8850

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