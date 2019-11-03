Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Pınarlardan fışkıran şaraplarla dolu testiler, ibrikler ve kadehlerle, etraflarında ebediyen yaşlanmayacak çocuklar dolaşır. Vakıa Sûresi: 17-18 HADİS: Kur’ân hakkında bilgisizce konuşan Cehennemdeki yerine hazırlansın.

Camiü’s-Sağir, No: 8899

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