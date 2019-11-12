Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yükseltilmiş döşekler üzerindedirler. Vakıa Sûresi: 34 HADİS: Bakara Sûresini okuyan kimseye Cennette bir taç giydirilir. Camiü’s-Sağir, No: 8925

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