Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dünya kadınlarını Ashâb-ı Yemin için Biz orada yeni bir yaratılışla yaratmış ve kocalarına düşkün, yaşıt bâkireler yapmışızdır. Vakıa Sûresi: 35-38 HADİS: Her farz namazdan sonra Âyetü’l-Kürsî’yi okuyan kimsenin Cennete girmesi için ölümden başka bir engel yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 8926

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