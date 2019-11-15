Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Defterleri solundan verilen Ashâb-ı Şimâle gelince. Yazıklar olsun Ashâb-ı Şimâle! Vakıa Sûresi: 41 HADİS: Cuma Günü Kehf Sûresi’ni okuyan kimse için iki Cuma arası nurlandırılır. Camiü’s-Sağir, No: 8929

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