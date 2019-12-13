Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Siz de can çekişen kimsenin etrafında bakınır durursunuz; elinizden birşey gelmez. Vakıa Sûresi: 84 HADİS: Kim ki din kardeşine sevgi dolu bir gözle bakarsa, Allah onun günahlarını bağışlar. Camiü’s-Sağir, No: 9063

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