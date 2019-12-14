Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mâdem diriltilip hesaba çekileceğinize inanmıyorsunuz. Eğer sözünüzde doğruysanız, haydi, o boğaza dayanan canı geri çevirin. Vakıa Sûresi: 86-87 HADİS: Kim ki Allah onu iki çenesi ve iki bacağı arasındakilerin şerrinden korumuşsa, Cennete girer. Camiü’s-Sağir, No: 9081

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