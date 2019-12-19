Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Öyleyse azamet sahibi Rabbinin yüce ismini an ve Onu bütün noksanlardan tenzih et. Vakıa Sûresi 96 HADİS: Cennete giren nimet görür, sıkıntı çekmez. Elbisesi eskimez, gençliği zâil olmaz. Camiü’s-Sağir Hadis No: 9101

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