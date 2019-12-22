Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Evveldir; başlangıcı olmadığı gibi, bütün varlıkların başlangıcı da O’nun ilim ve kudretine bağlıdır. O Âhirdir; sonu olmadığı gibi bütün varlıkların neticesi O’na bakar ve dönüşü O’nadır. Hadid Sûresi: 3 HADİS: İki aç vardır ki, doymaz: İlmi arayan, dünyayı arayan. Camiü’s-Sağir, No: 9116

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