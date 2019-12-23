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23 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

23 Aralık 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Bütün işler Allah'a döner.

Hadid Sûresi: 5

HADİS:

Âni ölüm mü'min için bir rahat, kâfir için hasret verici bir yakalanıştır.

Camiü’s-Sağir, No: 9120

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