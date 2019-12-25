Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Bütün işler Allah'a döner. Hadid Sûresi: 5 HADİS: Âni ölüm mü'min için bir rahat, kâfir için hasret verici bir yakalanıştır. Camiü’s-Sağir, No: 9120

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