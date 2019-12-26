Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamber sizi Rabbinize îmân etmeye çağırırken size ne oluyor ki Allah’a îmân etmiyorsunuz? Halbuki Allah, Kendisinin varlık ve birliğini gösteren delilleri gözlerinizin önüne sermiş ve size de bunları anlayacak kabiliyetler vermiştir. Eğer îmân edecekseniz bunlar size yeter. Hadid Sûresi: 8 HADİS: Mü’minler birbirleri için aksamı birbirlerine destek veren bir bina gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 9143

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