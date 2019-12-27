Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizi inkâr karanlıklarından çıkarıp îman nûruna kavuşturmak için, kulu Muhammed’e apaçık âyetleri indiren de Odur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Hadid Sûresi: 9

HADİS:

Mü’min, insanların malları ve canları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir. Muhâcir de hata ve günahlardan uzak duran kimsedir.

Camiü’s-Sağir, No: 9144