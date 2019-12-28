Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Size ne oluyor ki Allah yolunda bağışta bulunmuyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır ve sonunda O’na döner. İçinizden Mekke’nin fethinden önce bağışta bulunan ve cihad edenler, diğerleriyle bir olmaz.

Hadid Sûresi: 10

HADİS:

Mü’min, başkalarına ısınan ve kendisine de ısınılabilen kimsedir. Başkasına ısınamayan ve kendisine de ısınılamayan kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası dokunandır.

Camiü’s-Sağir, No: 9147