Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bilin ki, Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Biz bu âyetleri size aklınızı kullanasınız diye açıkladık. Hadid Sûresi: 17 HADİS: Mü’min her halükârda hayır üzeredir: O Allah’a hamd ederken ruhu çekilir. Camiü’s-Sağir, No: 9157

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