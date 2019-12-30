30 Aralık 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sadâka veren erkekler ile sadâka veren kadınlar ve Allah rızâsı için bağışta bulunmak suretiyle Allah’a güzel bir borç verenlere bunların karşılığını Allah kat kat verecektir. Onlar için pek değerli bir mükâfat da vardır.
Hadid Sûresi: 18
HADİS:
İnsanların arasına karışıp da onların sıkıntılarına sabreden mü’min, insanlar arasına karışmayıp sıkıntılarına sabretmeyen mü’minden daha üstündür.
Camiü’s-Sağir, No: 9154
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