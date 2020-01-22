Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Zâten Allah sizin konuşmalarınızı işitiyordu. Muhakkak ki Allah herşeyi hakkıyla işitir, herşeyi hakkıyla görür. Mücadele Sûresi: 1-2 HADİS: Hakkı vermede gecikme bir çeşit zulümdür. Camiü’s-Sağir, No: 9225

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