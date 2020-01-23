Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hanımlarına zıhar yapanlarınız bilsin ki, bu sözleriyle hanımları onların anneleri olmuş olmaz. Onların anneleri, ancak kendilerini doğuranlardır. Mücadele Sûresi: 2-1 HADİS: Mehdî benim neslimden, Fatıma’nın çocuklarından olacaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 9241

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