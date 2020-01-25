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25 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

25 Ocak 2020, Cumartesi

AYET:

Hanımlarına zıhar yaptıktan sonra söylediklerinden vazgeçenler, onlarla temasta bulunmadan önce bir köle veya câriye âzâd etsinler. 

Mücadele Sûresi: 3-1

HADİS:

Hak bir sözü işitip sonra da onu din kardeşine ulaştırarak öğretmek ne güzel hediyedir.

Camiü’s-Sağir, No: 927.

Etiketler: ayet, hadis
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