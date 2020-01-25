AYET: Hanımlarına zıhar yaptıktan sonra söylediklerinden vazgeçenler, onlarla temasta bulunmadan önce bir köle veya câriye âzâd etsinler. Mücadele Sûresi: 3-1 HADİS: Hak bir sözü işitip sonra da onu din kardeşine ulaştırarak öğretmek ne güzel hediyedir. Camiü’s-Sağir, No: 927.

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