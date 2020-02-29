Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’a ve âhiret gününe îmân eden hiçbir topluluğun, Allah ve Resulüne düşmanlık edenlere sevgi beslediğini göremezsin, isterse onlar babaları, evlâtları, kardeşleri yahut aşiretleri olsun. Mücadele Sûresi: 21 HADİS: Çoluk çocuğunu zengin bıraktığı halde Rabbinin huzuruna günahlarla varan kimseye yazıklar olsun. Camiü’s-Sağir, No: 9693

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