Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mücâdele Sûresi Allah onlardan râzıdır, onlar da Allah’tan. İşte onlar Allah’a tâbi olan topluluktur. Haberiniz olsun ki, Allah’a tâbi olanlar, kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir. Mücadele Sûresi: 22-3 HADİS: Allah’ın rızası gözetilmeden sevap kazanılmaz. Niyetsiz hiçbir amel olmaz. Camiü’s-Sağir, No: 9696

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