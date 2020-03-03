Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbih eder. O’nun kudreti herşeye galiptir ve hikmeti herşeyi kuşatır. Haşir Sûresi: 1 HADİS: Güvenilirliği olmayanın kâmil imanı yoktur, ahdine sadâkati olmayanın dine bağlılığı yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 9704

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