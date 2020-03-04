Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kitap ehlinden inkâr edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O’dur. Haşir Sûresi: 2-1 HADİS: Güvenilirliği olmayanın kâmil imanı yoktur. Temizliği olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın dine bağlılığı yoktur. Dinde namazın yeri bedende başın yeri gibidir. Camiü’s-Sağir, No: 9705

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