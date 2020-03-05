Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Siz onların çıkacağına ihtimal vermiyordunuz; onlar da kalelerinin kendilerini Allah’tan koruyacağını sanıyorlardı. Haşir Sûresi: 2-2 HADİS: Dinî emirler ve yasaklara dikkat edildikten sonra zenginliğin bir zararı yoktur. Takva sahibi olanlar için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül ferahlığı nimettendir. Camiü’s-Sağir, No: 9709

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