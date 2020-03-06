Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Fakat Allah’ın azâbı hiç hesaba katmadıkları bir taraftan geldi ve yüreklerine öyle bir korku düşürdü ki, evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü’minlerin eliyle yıkmaya başladılar. Haşir Sûresi: 2-3 HADİS: Sol elle yemek yemeyin. Çünkü şeytan sol elle yer.

Camiü’s-Sağir, No: 9721

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