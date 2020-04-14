Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Siz Allah’ın birliğine îmân etmedikçe ebediyen devam edecek bir düşmanlık ve nefret aramıza girmiştir.” Ancak İbrahim’in müşrik olan babasına “Ben senin için Allah’tan af dileyeceğim; ben Allah’tan sana gelecek hiçbir şeyi önleyemem” demesi müstesnâ. Mümtehine Sûresi: 4 - 2 HADİS: Şehid, yakınlarından yetmiş kişiye şefaat eder.

Camiü’s-Sağir Hadis No: 10012

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