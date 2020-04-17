Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki, İbrahim ile ona tâbi olanlarda, sizin için ve Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı ümit edenler için güzel bir nümune vardır. Kim Allah’ın emirlerinden yüz çevirirse, muhakkak ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve her türlü övgüye lâyıktır. Mümtehine Sûresi: 6 HADİS: Hacı ve Allah yolunda savaşa çıkan mücâhid Allah’ın elçileridir. Duâ ederlerse Allah kabul eder, bağışlanma dilerlerse Allah affeder. Camiü’s-Sağir Hadis No: 3776

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