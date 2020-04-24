Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Bunlar onlara helâl değildir; onlar da bunlara helâl olmaz. Müşrik kocalarının onlara verdiği mehri iâde edin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde sizin için bir günah yoktur.

Mümtehine Sûresi: 10 - 2

HADİS:

Ben kulun yediği gibi yerim, kulun oturduğu gibi otururum.



Camiü’s-Sağir Hadis No: 14