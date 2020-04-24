24 Nisan 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Bunlar onlara helâl değildir; onlar da bunlara helâl olmaz. Müşrik kocalarının onlara verdiği mehri iâde edin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde sizin için bir günah yoktur.
Mümtehine Sûresi: 10 - 2
HADİS:
Ben kulun yediği gibi yerim, kulun oturduğu gibi otururum.
Camiü’s-Sağir Hadis No: 14
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