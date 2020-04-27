Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey îmân edenler! Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Kabirlerde olanların tekrar diriltilmesinden kâfirlerin ümit kesmeleri gibi, onlar da âhiretten ümitlerini kesmişler. Mümtehine Sûresi: 13 HADİS: Kızlarını evlendirmek hususunda anneleriyle istişare ediniz. Camiü’s-Sağir, No: 17

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