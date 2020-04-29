Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey îmân edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Saf Sûresi: 2 HADİS: Âyete’l-Kürsî, Kur’ân’ın dörtte biridir. Camiü’s-Sağir, No: 21

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