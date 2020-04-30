Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında pek büyük bir gazap sebebidir. Saf Sûresi: 3 HADİS: İzzet, güç ve kuvvet kazanmak için okunacak âyet şudur: “Hamdolsun o Allah’a ki, evlât edinmekten münezzehtir, mülkünde ortağı bulunmaz ve hiçbir şeyden de âciz değildir ki yardımcıya ihtiyacı olsun. Hürmet ve tazim ile O’nun yüceliğini an.” (İsra Sûresi, 111.) Camiü’s-Sağir, No: 23

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