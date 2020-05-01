Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Taşları birbirine kenetlenmiş bir binâ gibi saf tutarak O’nun yolunda cihad edenleri muhakkak ki Allah sever. Saf Sûresi: 4 HADİS: Kur’ân’da iki âyet vardır ki, mü’minler için şifadır ve Allah’ın sevdiği şeylerdendir. O iki âyet Bakara Sûresi’nin son iki âyetidir [Âmener Resulü].

Camiü’s-Sağir, No: 27

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