Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hani Mûsâ kavmine “Ey kavmim,” demişti. “Benim size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?” Onlar haktan döndüklerinde, Allah da onların kalblerini saptırdı.

Saf Sûresi: 5 HADİS: Allah bid’atçının amelini bid’atından vaz geçinceye kadar kabul etmez.

Camiü’s-Sağir, No: 40

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