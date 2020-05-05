Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onu bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidâyet ve hak din ile gönderen O’dur-müşrikler isterse hoşlanmasınlar. Saf Sûresi: 9 HADİS: Seni seven kimseye sen de ona olan sevgini bildir. Çünkü bu sevgiyi daha da sağlamlaştırır. Camiü’s-Sağir, No: 45

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