Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Semalarda ve arzda ne varsa Allah’ı över ve tesbih ederler. Tegabün Sûresi: 1 HADİS: Genişlik ânında da, sıkıntı ânında da Allah’tan kork. Camiü’s-Sağir, No:64

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