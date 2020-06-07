Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizi yaratan Allah’tır. Ne var ki kiminiz O’na iman etti, kiminiz de O’nu inkâr etti. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

Tegabün Sûresi: 2

HADİS:

Allah’tan kork! Hiçbir iyiliği küçümseme. Bu, su isteyen birine kovandan su vermek, Müslüman kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa.

Camiü’s-Sağir, No:66