07 Haziran 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sizi yaratan Allah’tır. Ne var ki kiminiz O’na iman etti, kiminiz de O’nu inkâr etti. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
Tegabün Sûresi: 2
HADİS:
Allah’tan kork! Hiçbir iyiliği küçümseme. Bu, su isteyen birine kovandan su vermek, Müslüman kardeşini güler yüzle karşılamak bile olsa.
Camiü’s-Sağir, No:66
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