08 Haziran 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O Allah semaları ve arzı hak ve hikmetle yarattı. Sizlere suret vererek güzel bir şekilde yarattı. Sonunda dönüşünüz yine Onun huzurunadır.
Tegabün Sûresi: 3
HADİS:
Biri sana dil uzatır ve sende olmayan bir kusurla seni ayıplarsa, sen onu sahip olduğu kusurla dahi ayıplama. Onu, günahı kendine, sevabı sana olduğu halde terk et.
Camiü’s-Sağir, No:66
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