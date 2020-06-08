Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O Allah semaları ve arzı hak ve hikmetle yarattı. Sizlere suret vererek güzel bir şekilde yarattı. Sonunda dönüşünüz yine Onun huzurunadır.

Tegabün Sûresi: 3

HADİS:

Biri sana dil uzatır ve sende olmayan bir kusurla seni ayıplarsa, sen onu sahip olduğu kusurla dahi ayıplama. Onu, günahı kendine, sevabı sana olduğu halde terk et.

Camiü’s-Sağir, No:66