09 Haziran 2020, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O Allah semalarda ve arzda ne varsa hepsini bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da O bilir. Sizin gönüllerinizde sakladıklarınızı da hakkıyla bilir.
Tegabün Sûresi: 4
HADİS:
Haramlardan sakın ki, insanların en çok ibadet edeni olasın. Allah’ın takdir ettiği rızka razı ol ki, insanların en zengini olasın.
Camiü’s-Sağir, No:67
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