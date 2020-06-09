Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O Allah semalarda ve arzda ne varsa hepsini bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da O bilir. Sizin gönüllerinizde sakladıklarınızı da hakkıyla bilir.

Tegabün Sûresi: 4

HADİS:

Haramlardan sakın ki, insanların en çok ibadet edeni olasın. Allah’ın takdir ettiği rızka razı ol ki, insanların en zengini olasın.

Camiü’s-Sağir, No:67